مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري -

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تنطلق ،اليوم الأحد، الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.ويلتقي منتخب ألمانيا منافسه سويسرا في الجولة الأخيرة كما يلعب إسكتلندا ضد منافسه المجر.وفي ربع نهائي كأس تونس.. يخوض الإفريقي مواجهة قوية ضد الاتحاد المنستيري كما يلعب النجم الساحلي مع الملعب التونسي.وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلةكأس أوروبا:ألمانيا – سويسرا – 10:00 مساءً – bein sports max1إسكتلندا – المجر – 10:00 مساءً – bein sports max2كأس تونس:الاتحاد المنستيري – الإفريقي – 6:00 مساءً – التلفزة الوطنية التونسية 1النجم الساحلي – الملعب التونسي – 9:00 مساءً – التلفزة الوطنية التونسية 2