الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 23-06-2024 01:38 م

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تنطلق ،اليوم الأحد، الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.اضافة اعلان


ويلتقي منتخب ألمانيا منافسه سويسرا في الجولة الأخيرة كما يلعب إسكتلندا ضد منافسه المجر.

وفي ربع نهائي كأس تونس.. يخوض الإفريقي مواجهة قوية ضد الاتحاد المنستيري كما يلعب النجم الساحلي مع الملعب التونسي.


وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة


كأس أوروبا:

ألمانيا – سويسرا – 10:00 مساءً – bein sports max1

إسكتلندا – المجر – 10:00 مساءً – bein sports max2

كأس تونس:

الاتحاد المنستيري – الإفريقي – 6:00 مساءً – التلفزة الوطنية التونسية 1

النجم الساحلي – الملعب التونسي – 9:00 مساءً – التلفزة الوطنية التونسية 2

 




 

 


 

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