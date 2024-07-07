مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري- تشهد منافسات كأس العراق مواجهات مثيرة في دور نصف النهائي، اليوم الأحد، على رأسها الصدام بين الشرطة الفائز مؤخرًا بلقب الدوري ضد النفط.

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ويلتقي أيضًا القوة الجوية منافسه الزوراء في قمة مثيرة لحسم تذكرة التأهل للمباراة النهائية.



ويستضيف الزمالك منافسه الإسماعيلي في مواجهة كلاسيكية ضمن منافسات الجولة 30 للدوري المصري.



وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد بتوقيت الاردن و مكة المكرمة والقنوات الناقلة



كأس العراق



الشرطة – النفط – 8:00 مساءً – العراق الرياضية



القوة الجوية – الزوراء – 8:00 مساءً – الرابعة العراقية



الدوري المصري:



الزمالك – الإسماعيلي – 7:00 مساءً – ontime sports



