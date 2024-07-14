الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 14-07-2024 09:27 ص

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري- تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد إلى الملعب الأولمبي في برلين لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.اضافة اعلان


وتشهد منافسات دورة التتويج السداسية بالدوري الليبي أيضًا جولة مثيرة اليوم الأحد بمواجهة على صفيح ساخن بين النصر والأهلي طرابلس كما يلعب الأهلي بنغازي مع المدينة، ويلتقي السويحلي منافسه الهلال.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد بتوقيت الاردن و مكة المكرمة والقنوات الناقلة:



كأس أوروبا:

إسبانيا وإنجلترا – 10:00 مساءً – Bein sports max 1 – Bein sports max2

الدوري الليبي:

النصر والأهلي طرابلس – 7:00 مساءً – قناة ليبيا الرياضية 1.

الأهلي بنغازي والمدينة – 7:00 مساءً – قناة ليبيا الرياضية 2.

السويحلي والهلال – 7:00 مساءً – قناة ليبيا 218

 




 

 


 

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