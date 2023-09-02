مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، مواعيد مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأسفرت قرعة دور المجموعة، أمس الجمعة، التي أقيمت في موناكو، عن وقوع البلوجرانا في المجموعة الثامنة رفقة: بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب.



وجاءت مواعيد مباريات البارسا في دور المجموعات، كالتالي:





الجولة الأولى - 19 سبتمبر/أيلول



برشلونة - رويال أنتويرب





الجولة الثانية - 4 أكتوبر/تشرين الأول



بورتو - برشلونة





الجولة الثالثة - 25 أكتوبر/تشرين الأول



برشلونة - شاختار دونيتسك





الجولة الرابعة - 7 نوفمبر/تشرين الثاني



شاختار دونيتسك - برشلونة





الجولة الخامسة - 28 نوفمبر/تشرين الثاني



برشلونة - بورتو





الجولة السادسة - 13 ديسمبر/كانون الأول



رويال أنتويرب - برشلونة



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

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