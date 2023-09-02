السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

السبت، 02-09-2023 03:57 م

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

920232131651922139403 (1)


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، مواعيد مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور المجموعة، أمس الجمعة، التي أقيمت في موناكو، عن وقوع البلوجرانا في المجموعة الثامنة رفقة: بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب.

وجاءت مواعيد مباريات البارسا في دور المجموعات، كالتالي:


الجولة الأولى - 19 سبتمبر/أيلول

برشلونة - رويال أنتويرب


الجولة الثانية - 4 أكتوبر/تشرين الأول

بورتو - برشلونة


الجولة الثالثة - 25 أكتوبر/تشرين الأول

برشلونة - شاختار دونيتسك


الجولة الرابعة - 7 نوفمبر/تشرين الثاني

شاختار دونيتسك - برشلونة


الجولة الخامسة - 28 نوفمبر/تشرين الثاني

برشلونة - بورتو


الجولة السادسة - 13 ديسمبر/كانون الأول

رويال أنتويرب - برشلونة

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232145021183492962

جواو فيليكس يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة

920232132039881865995

الإعلان عن مواعيد مواجهات ريال مدريد في التشامبيونزليج

92023212532251507040

كلوب عن عرض اتحاد جدة لصلاح: يجب أن أتعامل مع الحقائق

92023212118296389558

هل يصبح صلاح الأغلى في التاريخ؟

920232143817249751740

ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته القوية أمام خيتافي اليوم

92023214498599636390

نابولي في مواجهة قوية أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

أخبار متعلقة
82023299160725614629

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة مشاركة أنديته في دوري أبطال أوروبا

8202319104059296676795

محمد صلاح يوجه طعنة للدوري السعودي

8202317153816781741139

جموح أم طموح.. الأندية السعودية تريد اللعب في دوري أبطال أوروبا!

8202315163521714274422

جدول مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن

82023159302180935527

ماني يفشل في رفع راية النصر بغياب رونالدو

820231591635649497015

بداية المشوار.. بنزيما يفشل في هز شباك الرائد (فيديو)