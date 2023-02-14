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الثلاثاء، 14-02-2023 02:23 م

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 14 - 2 - 2023 عدداً  من المباريات المهمة، على رأسها مباراتا ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مع بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مواجهة الشباب وأبها في الدوري السعودي.

وتنطلق منافسات مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم 14 فبراير وتستمر حتى 15 مارس المقبل.

وتأتي مواجهات اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، عندما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء في الحادية عشر مساءً، وفى نفس الوقت يلعب ميلان أمام ضيفه توتنهام في سان سيرو.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه تشيلسي في الحادية عشر مساء غد، الأربعاء، وفي نفس الوقت يستضيف كلوب بروج نظيره بنفيكا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
ميلان× توتنهام- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

باريس سان جيرمان× بايرن ميونخ- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري السعودي
الشباب× أبها- الساعة 6 مساء

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