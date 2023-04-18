مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 18-4-2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها قمة تشيلسي ضد ريال مدريد وصدام نابولي وميلان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
نابولي X ميلان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
فلومينينسي X ذا سترونجيست – الساعة 1 صباحا
إنترناسيونال X ميتروبليتانوس – الساعة 1 صباحا
أتليتيكو باراناينسي X أتليتيكو مينيرو – الساعة 3 صباحا
اولمبيا X باتروناتو – الساعة 3 صباحا
بوكا جونيورز X ديبورتيفو بريرا – الساعة 3 صباحا
مواعيد مباريات الدوري التركي
ألانيا سبور X جالاتا سراي – الساعة 8:30 مساء
فاتح قرا جمرك X عمراني سبور – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X النصر – الساعة 10 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X أسوان – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports
بيراميدز X الداخلية – الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports
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