مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 18-4-2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها قمة تشيلسي ضد ريال مدريد وصدام نابولي وميلان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



نابولي X ميلان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



تشيلسي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس





فلومينينسي X ذا سترونجيست – الساعة 1 صباحا



إنترناسيونال X ميتروبليتانوس – الساعة 1 صباحا



أتليتيكو باراناينسي X أتليتيكو مينيرو – الساعة 3 صباحا



اولمبيا X باتروناتو – الساعة 3 صباحا



بوكا جونيورز X ديبورتيفو بريرا – الساعة 3 صباحا





مواعيد مباريات الدوري التركي





ألانيا سبور X جالاتا سراي – الساعة 8:30 مساء



فاتح قرا جمرك X عمراني سبور – الساعة 8:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة





الهلال X النصر – الساعة 10 مساء على قناة SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة





إنبي X أسوان – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports



بيراميدز X الداخلية – الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

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