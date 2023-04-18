الثلاثاء 18-04-2023
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الثلاثاء، 18-04-2023 11:36 ص

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 18-4-2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها قمة تشيلسي ضد ريال مدريد وصدام نابولي وميلان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.

 
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 
 
نابولي X ميلان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
 
تشيلسي X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
 

فلومينينسي X ذا سترونجيست – الساعة 1 صباحا  
 
إنترناسيونال X ميتروبليتانوس – الساعة 1 صباحا 
  
أتليتيكو باراناينسي X أتليتيكو مينيرو – الساعة 3 صباحا 
  
اولمبيا X باتروناتو – الساعة 3 صباحا   
  
بوكا جونيورز X ديبورتيفو بريرا – الساعة 3 صباحا    
 

مواعيد مباريات الدوري التركي  
 

ألانيا سبور X جالاتا سراي – الساعة 8:30 مساء
 
فاتح قرا جمرك X عمراني سبور – الساعة 8:30 مساء
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 
 

الهلال X النصر – الساعة 10 مساء على قناة  SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
 

إنبي X أسوان – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports
 
بيراميدز X الداخلية – الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports

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