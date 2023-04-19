مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 19-4-2023، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها قمة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



مانشستر سيتي× بايرن ميونخ- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



بنفيكا× إنتر ميلان- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش X فيوتشر– الساعة 10:15 مساء على قناة 1 ONTime Sports



فاركوX غزل المحلة – الساعة 10:15 مساء على قناة 2 ONTime Sports



البنك الأهليX حرس الحدود – الساعة 10:15 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



قيصري سبور Xقاسم باشا– الساعة 5 مساء



اسطنبول باشاك شهير Xفنار بخشة– الساعة 8:30 مساء

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