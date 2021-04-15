مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الوكيل الاخباري - اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بتأهل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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وانضم الفريقان إلى تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذين تأهلا للمربع الذهبي على حساب بورتو البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني تواليا.



وأطاح "الملكي" بنظيره الإنجليزي ليفربول بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 3-1 قبل التعادل معه سلبيا في جولة الإياب.



أما السيتي، فقد كرر انتصاره على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1، بعد فوزه ذهابا خارج ملعبه بهدفين لهدف.



وبذلك، يصطدم ريال مدريد بتشيلسي في نصف النهائي، فيما يلتقي سان جيرمان مع دورتموند.



ومن المقرر إقامة مباراتي جولة الذهاب في نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل/ نيسان الجاري، فيما ستقام جولة الإياب يومي 4 و5 مايو/ أيار المقبل.