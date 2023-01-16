مواعيد مواجهات نصف نهائي خليجي 25

الوكيل الإخباري - يلتقي منتخب العراق مع نظيره القطري اليوم، الاثنين، في نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، فيما يصطدم منتخب البحرين بنظيره العماني، في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي من البطولة التي تستضيفها العراق حتى التاسع عشر من شهر يناير 2023.



وتأهل منتخبا البحرين وقطر لنصف نهائي "خليجي 25"، بعد تعادلهما بنفس النتيجة 1 - 1، مع منتخبى الكويت والإمارات على التوالي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "البصرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، عن المجموعة الثالثة في كأس الخليج العربي.



وتربع المنتخب البحريني على صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، ثم قطر 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الكويت صاحب نفس الرصيد، وأخيرا الإمارات برصيد نقطة واحدة.



وكان منتخبا العراق وعمان أول المتأهلين لنصف نهائي كأس خليجي 25، بعد نهاية مرحلة المجموعات عن المجموعة الأولى، مساء الخميس، وذلك على حساب كل من السعودية واليمن.



وتصدر منتخب العراق المجموعة الأولى متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب العماني، بعد تساويهم برصيد 7 نقاط، وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا اليمن بدون رصيد من النقاط.



وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي خليجي 25 كالتالي..

العراق × قطر – الاثنين 16 يناير الجاري – الرابعةوالربع عصرا – على ملعب البصرة الدولي



البحرين × عمان - الاثنين 16 يناير الجارى – الثامنة والربع مساء – على ملعب البصرة الدولي

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