مواعيد وملاعب مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - أنس عشا

تنطلق السبت منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.



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وإليكم مباريات الجولة ومواعيدها وأماكن إقامتها ..



مباريات السبت

6:00 السلط × الجليل .. ملعب مجمع الأمير حسين الرياضي بالسلط

8:30 الوحدات × معان .. ستاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية

8:30 سحاب × شباب العقبة .. ستاد الأمير محمد بالزرقاء



مباريات الأحد

6:00 الحسين إربد × الرمثا .. ستاد الحسن بإربد

8:30 الفيصلي × شباب الأردن .. ستاد عمان الدولي

8:30 البقعة × الجزيرة .. ستاد الأمير محمد