مواعيد وملاعب مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق السبت منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.
وإليكم مباريات الجولة ومواعيدها وأماكن إقامتها ..
مباريات السبت
6:00 السلط × الجليل .. ملعب مجمع الأمير حسين الرياضي بالسلط
8:30 الوحدات × معان .. ستاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية
8:30 سحاب × شباب العقبة .. ستاد الأمير محمد بالزرقاء
مباريات الأحد
6:00 الحسين إربد × الرمثا .. ستاد الحسن بإربد
8:30 الفيصلي × شباب الأردن .. ستاد عمان الدولي
8:30 البقعة × الجزيرة .. ستاد الأمير محمد