السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 03:32 م

مواعيد وملاعب مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين

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 الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق السبت منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.

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وإليكم مباريات الجولة ومواعيدها وأماكن إقامتها ..


مباريات السبت 
6:00 السلط × الجليل .. ملعب مجمع الأمير حسين الرياضي بالسلط
8:30 الوحدات × معان .. ستاد عمان الدولي بالمدينة الرياضية 
8:30 سحاب × شباب العقبة .. ستاد الأمير محمد بالزرقاء

مباريات الأحد 
6:00 الحسين إربد × الرمثا .. ستاد الحسن بإربد 
8:30 الفيصلي × شباب الأردن .. ستاد عمان الدولي 
8:30 البقعة × الجزيرة .. ستاد الأمير محمد 

 




 

 


 

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