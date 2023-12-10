الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

فيديو- القسام تنشر مشاهد جديدة لاستهداف دبابة صهيونية

مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في عملية نفذتها المقاومة

الملك يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فيديو - مسلسل فلسطيني عُرض في 2022 استلهم الخطة الكاملة لطوفان الأقصى

جيش الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره خلال الحرب

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً الاثنين

شاهد : المقاومة تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في جباليا

عاجل

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

الأحد، 10-12-2023 03:50 م

مواني يوجه رسالة ثقة قبل موقعة دورتموند

1220231010226836594113


الوكيل الإخباري -  أشاد راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، بمدربه الإسباني لويس إنريكي.

وقال مواني عبر قناة "كانال بلس"، عقب الفوز على نانت (1/2) في الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت: "إنريكي لا يضغط علينا، فهو يعرف إمكانياتنا.. لدينا فريق جيد جدا".

وبخصوص مواجهة بوروسيا دورتموند، المقررة الأربعاء المقبل في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أجاب: "لدينا ثقة كبيرة.. نعلم أننا تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، لكننا واثقون في أنفسنا".

واعتبر أن الفوز على نانت "كان مهما للغاية"، مشيدا بأداء الفريق الباريسي في اللقاء.

ويحتل بي إس جي وصافة المجموعة السادسة في دوري الأبطال، برصيد 7 نقاط، وأمامه بوروسيا دورتموند ب10 نقاط.

وضمن الفريق الألماني التأهل إلى ربع النهائي، بينما تظل البطاقة الثانية للمجموعة حائرة بين باريس، وميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين يتساويان برصيد 5 نقاط، قبل المباراة الحاسمة التي ستجمعهما في إنجلترا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202310144445328813544 (1)

أول تعليق لصلاح على إنجازه التاريخي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

122023101108625513796

اجتماع عاجل بين أنشيلوتي ومودريتش

12202310105710905905816

ريال مدريد يشكو التحكيم في موقعة بيتيس

1220231010435281617135

هوميلز يبدي ندمه بعد الطرد

12202310102715608014852

بايرن ميونخ يجهز 100 مليون لضم نجم برشلونة

12202310101057533558878

ريال مدريد يحدد قائمة مختصرة تورط تشيلسي

أخبار متعلقة
1220236144011803965628

مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

1220233154217205631443 (1)

نجم باريس يتعرض لإصابة مقلقة

112023297298243626681 (1)

إنريكي متهربا من السؤال الصعب: لا تعليق!

11202325143347633972470

إنريكي: ديمبلي الأفضل في العالم بهذه الميزة

11202325143028427258848

نيوكاسل يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان

11202319145720940960899

باريس يفقد نجمه لنهاية 2023