مواني يوجه رسالة ثقة قبل موقعة دورتموند

الوكيل الإخباري - أشاد راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، بمدربه الإسباني لويس إنريكي.



وقال مواني عبر قناة "كانال بلس"، عقب الفوز على نانت (1/2) في الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت: "إنريكي لا يضغط علينا، فهو يعرف إمكانياتنا.. لدينا فريق جيد جدا".



وبخصوص مواجهة بوروسيا دورتموند، المقررة الأربعاء المقبل في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أجاب: "لدينا ثقة كبيرة.. نعلم أننا تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، لكننا واثقون في أنفسنا".



واعتبر أن الفوز على نانت "كان مهما للغاية"، مشيدا بأداء الفريق الباريسي في اللقاء.



ويحتل بي إس جي وصافة المجموعة السادسة في دوري الأبطال، برصيد 7 نقاط، وأمامه بوروسيا دورتموند ب10 نقاط.



وضمن الفريق الألماني التأهل إلى ربع النهائي، بينما تظل البطاقة الثانية للمجموعة حائرة بين باريس، وميلان ونيوكاسل يونايتد اللذين يتساويان برصيد 5 نقاط، قبل المباراة الحاسمة التي ستجمعهما في إنجلترا.

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