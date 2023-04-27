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الخميس، 27-04-2023 01:26 م

مودريتش يبلغ بيريز بقراره حول العرض السعودي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس لقاء الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
 
وكان مودريتش قد تلقى عرضا مغريا، من أحد أندية الدوري السعودي، مقابل 50 مليون يورو لموسمين.
 
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش أوضح لبيريز استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في ريال مدريد.
 
وأضافت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز يقدر موقف مودريتش وسيعرض عليه البقاء لموسم آخر مع الفريق الملكي.
 
وشارك مودريتش في 44 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، وساهم في تسجيل 12 هدفا، ولازال قادرا على إحداث الفارق بقميص الميرنجي.
 
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

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