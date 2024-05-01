مودريتش يحطم رقما قياسيا في أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، إنجازا قياسيًا، خلال التعادل ضد بايرن ميونخ بنتيجة (2-2) مساء أمس الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وشارك مودريتش في المباراة كبديل بالدقيقة 75، بدلا من الإنجليزي جود بيلينجهام.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش أصبح أكبر لاعب يلعب مباراة بقميص ريال مدريد في دوري الأبطال، بعمر 38 عامًا و234 يومًا.



وكسر مودريتش الرقم القياسي السابق، المسجل باسم الأسطورة المجري فيرينتس بوشكاش، الذي شارك في مباراة ضد كيلمارنوك عام 1965 وكان بعمر 38 عاما و229 يومًا.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ الأربعاء المقبل، في معقل المرينجي "سانتياجو برنابيو".



وكان بايرن ميونخ قد أطاح بآرسنال من الدور ربع النهائي، بينما أقصى ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي من الدور ذاته.

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