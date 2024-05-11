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السبت، 11-05-2024 03:40 م

مودريتش يرحل عن ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - حسم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، موقفه من تجديد عقده مع الميرنجي الذي ينتهي في صيف 2024.

وقال رامون ألفاريز، الصحفي بـ"راديو ماركا"، على قناته بشبكة "يوتيوب": "تم حسم الأمر.. مودريتش لن يجدد عقده مع ريال مدريد وسيرحل في الصيف المقبل".


وأضاف: "كيليان مبابي (نجم باريس سان جيرمان) سيحصل على القميص رقم 10 مباشرة فور وصوله إلى ريال مدريد".

وزاد: "سيخوض مودريتش آخر 5 مباريات له بقميص ريال مدريد، كما أنه هناك اجتماعا معلقا سيعقده النجم الكرواتي مع الرئيس فلورنتينو بيريز".

وسبق أن كشف برنامج "الشيرنجيتو" أن مودريتش سيعلن رحيله عن الريال، إذا لم يمنحه مسؤولو الميرنجي عرضا، حتى انتهاء مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

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