مودريتش يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجم لوكا مودريتش يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



قالت صحيفة fichajes إن "النادي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الكرواتي للاستفادة من خبرته الكبيرة سواء في "البريميير ليغ" عندما كان لاعباً في صفوف توتنهام، أو بعد ذلك من مسيرته الحافلة مع ريال مدريد ومنتخب بلاده الذي حصل معه على المركزين الثاني والثالث في مونديالي 2018 و2022.



وأوضحت: "اللاعب المخضرم ليس لديه أي اهتمام بالعروض الذي تلقاها سواء من اليونايتد أو من أي أندية أخرى، إذ أن رغبته الأولى هي الاستمرار في سانتياغو برنابيو".



واختتمت: "مودريتش يعلم أن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع الريال، لذلك يرغب في استكماله حتى نهايته، وأن يكون رحيله بشكل لائق، يتناسب مع المشوار الرائع الذي خاضه مع الفريق".

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