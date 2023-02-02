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الخميس، 02-02-2023 02:41 م

مودريتش يرفض العروض السعودية

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الوكيل الإخباري -  اعلنت مصادر صحفية اسبانية ان اللاعب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش رفض النظر للعروض المقدمة إليه وعلى رأسها النصر السعودي.

وكانت تقارير سابقة قد المحت الى ان النصر السعودي يرغب في مواصلة تعزيز صفوفه بصفقات عالمية من العيار الثقيل على غرار ضم كريستيانو رونالدو في الفترة الاخيرة بعقد يمتد لموسمين ونصف حتى صيف 2025.

واوضحت هذه المصادر ان عقد مودريتش سينتهي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي لكن رغبة اللاعب تتمثل في تمديد تعاقده مع المرينغي لموسم آخر ورفض العروض المقدمة من أجله.

وتسبب قرار مودريتش في سعادة مسؤولي ريال مدريد باستمرار اللاعب الذي انضم للفريق قادما من توتنهام في 2012 ولعب مع الفريق 461 لقاءً رسميًا وسجل 36 هدفًا وصنع 74 آخرين.

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