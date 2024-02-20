مودريتش يرفض عرضا مغريا من أنشيلوتي

الوكيل الإخباري - رفض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عرضا غير متوقع من الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمرينجي.



وينتهي عقد قائد ريال مدريد (38 عاما) داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.



ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عرض كارلو أنشيلوتي على مودريتش منذ شهرين، الانضمام إلى الجهاز الفني في ريال مدريد، في حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.



وعلى الرغم من أن اللاعب الكرواتي كان ممتنًا لما قدمه المدرب الإيطالي من خلال هذه الفرصة، إلا أنه رفض الفكرة في البداية.



وكشفت مصادر مطلعة (رفضت الصحيفة الكشف عن هويتها) أن قرار مودريتش بالرفض ليس نهائيًا، وأنه ما يزال يدرس الاقتراح.



لكن في الوقت نفسه، فإن أولوية اللاعب هي مواصلة اللعب والمنافسة على أعلى مستوى.



وأشارت إلى أن تجديد مودريتش لعقده مع ريال مدريد هي الاحتمالية صاحبة النسبة الأقل في مستقبل النجم الكرواتي، لكنه حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي.

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