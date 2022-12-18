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الأحد، 18-12-2022 02:06 م

مودريتش يكشف موقفه من الاعتزال بعد تتويج كرواتيا ببرونزية مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - أكد قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل، وذلك بعد فوز كرواتيا على المغرب 2-1 وتتويجها ببرونزية مونديال قطر.

وردا على سؤال حيال ما تبقى من مسيرته الدولية، قال نجم ريال مدريد الإسباني للتلفزيون الكرواتي بعد مباراة المغرب أمس السبت: "هذه هي الخطة. لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دوري الأمم. وبعد ذلك سنرى ما سنفعله. أريد أن أبقى من أجل دوري الأمم".

ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاما أن كأس العالم المقبلة في 2026 ربما تكون هدفا بعيدا جدا، لكنه يريد الاستمرار في ارتداء القميص الذي يحمل اللونين الأحمر والأبيض.

وعن تتويج كرواتيا ببرونزية مونديال قطر بعد حصدها الميدالية الفضية قبل أربعة أعوام في مونديال روسيا، قال مودريتش في هذا الصدد "لقد حققنا شيئا كبيرا لكرة القدم الكرواتية. أردنا الذهب وكنا قريبين منه. في النهاية، سنعود إلى كرواتيا كمنتصرين".

وأضاف "كرواتيا ليست معجزة تظهر كل 20 عاما.. لا يمكن النظر إلينا كمفاجأة ولكن كقوة كروية".

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