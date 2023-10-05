موراتا يقود أتلتيكو لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة

الوكيل الإخباري - قاد ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد بتسجيله ثنائية الفوز 3-2، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.



وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (الدقيقة 7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد.



ويلعب لاحقا سلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي ضمن المجموعة ذاتها.



وهذا الفوز هو الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط وانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام فينورد الذي مني بخسارته الأولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.

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