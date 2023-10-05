الخميس 05-10-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

استاذة في الجامعة الأردنية تفوز بجائزة عالمية

رئيس الوزراء: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

العمل : حملة تفتيشية على المدارس الخاصة

ارتفاع الإيرادات المحلية 404 ملايين دينار خلال الشهور السبعة الأولى من 2023

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

النطق بالحكم ضد مروجين لأخبار كاذبة تتعلق بزلزال مدمر الأسبوع المقبل

البلقاء التطبيقية: مقاعد على البرنامج الموازي لطلبة الدبلوم

وزير الصحة : بدأنا بإعطاء مطعوم الحصبة

الخميس، 05-10-2023 01:41 م

موراتا يقود أتلتيكو لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة

10202359745145424601


الوكيل الإخباري - قاد ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد بتسجيله ثنائية الفوز 3-2، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (الدقيقة 7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد.

ويلعب لاحقا سلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي ضمن المجموعة ذاتها.

وهذا الفوز هو الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط وانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام فينورد الذي مني بخسارته الأولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102023593330423442632

الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر

102023593047242757786

سينر يتوج بلقب بطولة الصين للتنس

102023592827825864444 (1)

إنتر ميامي يتلقى خسارة ثقيلة في غياب ميسي

102023592750375891547 (1)

الكشف عن شعار كأس الأمم الآسيوية 2024

102023591145906243404

بعد أزمة الهدف الملغي لليفربول.. ما عقوبة الحكم؟!

10202359546284257120

سقوط مدو لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة
10202359546284257120

سقوط مدو لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

10202350025724899029 (1)

برشلونة ينتصر بشق الأنفس على بورتو

102023411625566051232

ريال سوسييداد يهزم سالزبورغ بثنائية نظيفة

102023411324196615277

إنتر ميلان يتخطى عقبة بنفيكا بأبطال أوروبا

102023411020914662234

غلطة سراي يفوز على مان يونايتد بأبطال أوروبا

10202349371300728236 (1)

بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا