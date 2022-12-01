موراتا يقود تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة اليابان

الوكيل الإخباري - يختتم المنتخب الإسباني، مساء اليوم الخميس، دور المجموعات بنهائيات مونديال قطر 2022، بمواجهة حاسمة ضد اليابان، على ملعب خليفة الدولي.



ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة ب4 نقاط، متقدما على اليابان صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب كوستاريكا ثالثا بنفس الرصيد، بينما تتذيل ألمانيا المجموعة بنقطة وحيدة.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يتوقع أن يخوض المنتخب الإسباني اللقاء بتشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: أوناي سيمون.



الدفاع: أزبليكويتا، إريك جارسيا، باو توريس، وجوردي ألبا.



الوسط: رودريجو، كوكي، وبيدري.



الهجوم: نيكو ويليامز، سارابيا، وموراتا.



وأشارت الصحيفة، إلى أن إنريكي يريد إراحة أولمو وأسينسيو في الهجوم، ويدفع بموراتا ونيكو ويليامز من البداية بجانب سارابيا، وجافي وبوسكيتس من خط الوسط.



وقد تشهد المباراة ظهور أنسو فاتي ويريمي لأول مرة في التشكيلة الأساسية.

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