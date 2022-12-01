الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة تبدأ بتوزيع الغراس بأسعار مدعومة

الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

استئناف ضخ المياه من الديسي وزي اعتبارا من صباح السبت المقبل

فلسطين تقدم مساعدات مالية لطلبة التوجيهي

الروابدة: على الجميع الوقوف مع الأردن حتى يبقى شامخا

سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

الحكومة تقر مشروع معدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

مهيدات: التخفيضات على السلع الغذائية لا تعني انتهاء صلاحيتها

الضريبة تواصل استقبال طلبات المكلفين ضريبيا حتى نهاية الشهر الحالي

دهس طالبة في الجامعة الأردنية

الخميس، 01-12-2022 12:33 م

موراتا يقود تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة اليابان

1220221105216921455753


الوكيل الإخباري - يختتم المنتخب الإسباني، مساء اليوم الخميس، دور المجموعات بنهائيات مونديال قطر 2022، بمواجهة حاسمة ضد اليابان، على ملعب خليفة الدولي.

ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة ب4 نقاط، متقدما على اليابان صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب كوستاريكا ثالثا بنفس الرصيد، بينما تتذيل ألمانيا المجموعة بنقطة وحيدة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يتوقع أن يخوض المنتخب الإسباني اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: أزبليكويتا، إريك جارسيا، باو توريس، وجوردي ألبا.

الوسط: رودريجو، كوكي، وبيدري.

الهجوم: نيكو ويليامز، سارابيا، وموراتا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إنريكي يريد إراحة أولمو وأسينسيو في الهجوم، ويدفع بموراتا ونيكو ويليامز من البداية بجانب سارابيا، وجافي وبوسكيتس من خط الوسط.

وقد تشهد المباراة ظهور أنسو فاتي ويريمي لأول مرة في التشكيلة الأساسية.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220221111727170460787

أول ضحايا الخروج المبكر من مونديال قطر

1220221102712476180945

رد فعل نجم منتخب تونس على مشجع اقتحم الملعب يشعل مواقع التواصل

1220221101124765255328

ميسي: لست مضطرا للاعتذار من المكسيك!

12202219360193253774

10 منتخبات تبلغ دور الـ16 لكأس العالم

122022192553834177326

3 منتخبات عربية تودع كأس العالم 2022

1220221995377564555

مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على خروج السعودية من مونديال قطر

أخبار متعلقة
1120222610204688594752

رونالدو يتفاخر بإنجازه التاريخي

11202224133859281140645

بالصور.. إسبانيا تبدأ الإعداد لموقعة ألمانيا