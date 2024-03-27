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الأربعاء، 27-03-2024 02:45 م

موريتانيا تحرج المغرب بتعادل ثالث على التوالي.. والجماهير تروج لمونديال 2030

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الوكيل الإخباري - فرض منتخب موريتانيا التعادل السلبي على نظيره المغربي، في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على أرضية "الملعب الكبير" في أغادير.

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رغم تميز المنتخب المغربي في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول لكن التعادل السلبي بقي ثابتا بين طرفي اللقاء الودي. 

وكانت أولى دقائق الشوط الثاني الثانية كفيلة بمنح التقدم للمغرب، إلا أن تسديدة زياش وجدت بوبكار في المكان المناسب.

ولجأ الركراكي لـ5 تبديلات، منها الدفع بيوسف النصيري وأيوب الكعبي وإلياس أخوماش، إلا أن صمود موريتانيا تواصل، في ظل رعونة لاعبي المغرب في إنهاء الهجمات.

وانتهت المباراة مثلما بدأت، بتعادل للفريقين هو الثالث تواليا دون أهداف.
وسبق أن تعادل المنتخبان سلبيا مرتين، في تصفيات كأس أمم إفريقيا الماضية.

وشهدت المباراة إبداع جماهير المنتخب المغربي في رسم لوحة كاليغرافية جديدة قبل انطلاق مباراة الأسود الودية أمام موريتانيا.

وكانت اللوحة عبارة عن ترويج لملف مونديال 2030 المشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، وحملت اللقطة الأولى عبارة "يالا فاموس (الشعار الرسمي للمونديال)" بينما تضمنت الثانية نفس الشعار باللغة الأمازيغية. 

 

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