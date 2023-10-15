موريتانيا تهزم مدغشقر ودياً

الوكيل الإخباري - سجلت موريتانيا هدفاً في كل شوط لتفوز 2-1 على مدغشقر في إستاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في مباراة ودية دولية استعداداً لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.



وتشارك موريتانيا في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.



وانتظر منتخب موريتانيا، الذي يُقيم معسكراً في الصخيرات قرب العاصمة الرباط، حتى الدقيقة 28 ليفتتح التسجيل بواسطة المهاجم سليمان آن إثر تمريرة بينية.



وأضاف حميد الطنجي الهدف الثاني لموريتانيا في الدقيقة 71 بعد خطأ دفاعي قبل أن يقلص منتخب مدغشقر الفارق في الدقيقة الأخيرة.



وتخوض موريتانيا مباراة ودية أخرى بالمغرب يوم الثلاثاء المقبل أمام بوركينا فاسو.

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