مورينيو: لا يوجد أحد مثل ديبالا

الوكيل الإخباري - أشاد المدير الفني لفريق روما، جوزيه مورينيو، مجدداً بالأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يعتبره لاعباً لا يمكن تعويضه، والذي سيغيب عن الفريق حتى عام 2024 بسبب إصابة في فخذه الأيسر.



وكشفت الفحوصات التي خضع لها ديبالا بعد مواجهة فيورنتينا، والتي أصيب خلالها واضطر إلى مغادرة ملعب المباراة، أن الآلام التي يشعر به، والتي بدا أنها لن تبعده عن المستطيل الأخضر لأكثر من أسبوع، أكثر خطورة مما كان متوقعاً.



وبات من المؤكد أن الأرجنتيني سيغيب عن المباريات الأربع المتبقية للفريق في عام 2023 بقيادة المدرب البرتغالي، وأولها اليوم الخميس أمام شريف، في المباراة التي يبحث فيها عن التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، ومباريات الدوري الإيطالي أمام بولونيا ونابولي و'اليوفي'، في ظل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.



وتحدث في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة شريف، عن ديبالا قائلاً: "لقد لعب كثيراً العام الماضي، وعندما يكون في الملعب يقدم لنا الكثير. أنا محظوظ بوجوده، والفريق محظوظ بوجوده أيضاً. عندما لا يكون موجوداً فإننا نفتقده كثيراً لأنه مهم للغاية، لكننا ننظر إلى هذا الوضع بابتسامة: عندما يعود سنكون أقوى".



واستطرد "هناك مباراة بوجود ديبالا، وأخرى بدون ديبالا. لا يوجد أحد مثله. لن يكن معنا وكذلك روميلو لوكاكو (بسبب الطرد) في مباراة بولونيا لأنه لا يمكن استنساخهما، سيتعين علينا القيام بذلك بشكل مختلف مع بيلوتي وشعراوي وبيليغريني.. سيكون لدينا جواو كوستا وشيروبيني، وهما لاعبان شابان، لكن بدون ديبالا، الأمر مختلف".



ويخوض روما مباراة اليوم بغرض حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي بدون لاعبه الذي يصنع الفارق. ولتجنب مواجهة فريق قادم من دوري 'الأبطال' من دور الـ 32، يجد روما نفسه بحاجة إلى الفوز على شريف، وخسارة سلافيا براغ أمام سيرفيت السويسري، أو الفوز على شريف بفارق أكثر من 5 أهداف وانتهاء المواجهة الأخرى بالتعادل.

اضافة اعلان

ملاعب