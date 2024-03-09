مورينيو: لم تكن النتيجة عادلة بين الأهلي والزمالك

الوكيل الإخباري - علّق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على نتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، حيث فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف.



وقال مورينيو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس حيث حضر كضيف شرف في المباراة: "من الصعب أن تقول إن النتيجة كانت عادلة، كان يجب الذهاب للاشواط الإضافية".



وأضاف: "لكن الفرق الكبيرة لديها طابع سحري خاص واستثنائي، وهناك من يعتبرها الحظ والخبرة وكما قلت من قبل، المباراة كانت يجب أن تستمر للنهاية".



وأوضح: "التنظيم كان مميزًا للغاية الزمالك لم يستحق الخسارة ومن الصعب علي القول من يفوز ومن يخسر وبالنسبة لي من سجل فاز، والدليل أنه حتى الدقيقة 70 كنا نقول الأشواط الإضافية وركلات الترجيح ستحسم الأمر".



وأشار: "لم أشعر بأن هناك فارق بين أي لاعب وآخر وقمت بقراءة اللاعبين ولكن ليس من كان مذهلا أو سرق الأضواء، وترى المدافعين كانوا اقوياء إلى أخر لحظة".

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