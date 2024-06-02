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الأحد، 02-06-2024 02:57 م

مورينيو مدرباً لفنربخشه التركي

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الوكيل الإخباري -  تعاقد فنربخشته التركي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للاشراف عليه اعتباراً من الموسم المقبل، كما اعلن النادي الاسطنبولي مساء السبت.

كما أكد مورينيو ذاته نبأ تعاقده مع النادي التركي من خلال شريط فيديو بثه على الموقع الرسمي للنادي بقوله "مساء الخير يا انصار فنربختشه، موعدنا (الاحد) في كاديكوي (احد احياء اسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا سوياً".

وحسب المعلومات التي تناولتها الصحف المحلية، فان رئيس النادي علي كوش عرض عقداً على مورينيو لمدة سنتين مع امكانية التجديد لسنة ثالثة. ولم يفز فنربختشه بالدوري التركي منذ 10 سنوات وحلّ وصيفاً الموسم المنصرم لغلطة سراي البطل.

وكان مورينيو (61 عاماً) أقيل من منصبه مدرباً لروما الإيطالي في كانون الثاني/يناير الماضي بعد حلوله تاسعاً في منتصف الموسم علماً أنه قاده إلى إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022 وبلوغ نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) العام الماضي خلال عامين ونصف قضاها معه.

لكنه واجه مشاكل كبيرة هذا الموسم مع فريق العاصمة الايطالية من خلال انتقاداته للاعبيه ومسؤولي النادي والحكام، لتتم اقالته ويحلّ بدلاً منه لاعب خط الوسط السابق دانييلي دي روسي.

في تركيا، سيخوض مورينيو تجربته الـ 11 مع أحد الاندية في مسيرته كمدرب، والتي تميزت بالعديد من الألقاب، حيث احرز دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، إضافة إلى دوريات انكلترا مع تشلسي (2005 و2006 و2015)، وإيطاليا (2009 و2010) وإسبانيا مع ريال مدريد (2012).

ويتميز مورينيو بشخصيته المثيرة للجدل والتي أثارت حولها الكثير من الانتقادات، حيث أطلق على نفسه لقب "المميز". لكن بريقه خفت منذ قرابة 10 سنوات، كما عاش إخفاقات مع مانشستر يونايتد وتوتنهام الانجليزيين وأخيراً روما.

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