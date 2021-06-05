مورينيو يتوقع المنتخب الفائز بكأس أمم أوروبا

الوكيل الاخباري - أبدى جوزيه مورينيو رأيه في الفرق المشاركة في يورو 2020 ، ويعتقد المدرب البرتغالي أن هذا الوقت المناسب لمنتخب إنجلترا للتتويج ببطولة، ولكنه يعتقد أن فرنسا لديها كل الإمكانيات لتحقيق اللقب .

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كتب جوزيه مورينيو المدرب السابق لتوتنهام والحالي لفريق روما عل صحيفة رياضية في حديثه عن منتخبات كأس أمم أوروبا : “منتخب إنجلترا يضم حالياً جيلاً من اللاعبين الجيدين ”.



واصل: “ الفريق مذهل لكن سيكون من الصعب جداً على المدرب جاريث ساوثجيت إقناع الجميع باختياراته للبطولة، لأن لديه بالفعل الكثير من الخيارات إنجلترا والبرازيل هي أصعب مهمة لأي مدرب على مستوى المنتخبات ”.



مورينيو يرشح فرنسا للفوز باليورو ..



وعن منتخب فرنسا قال : “يمكن لفرنسا أن تصنع فريقين باللاعبين الذين يمتلكونهم ، وحتى يمكنهم صناعة فريق ثالث لأن لديهم في الوقت الحالي عدد لا يصدق من اللاعبين الجيدين جداً وعندما تمتلك لاعباً مثل مبابي فمن الصعب جداً عدم الفوز ، وأنا أعتبره الأفضل بعد ميسي وكريستيانو”.



أضاف : “ ديشان يعرف ما يريد من هذه المجموعة، لقد فاز بكأس العالم وعندما يكون هناك انضباط ويتبع كل لاعب ما يريده المدرب فإن الفريق يصبح قوياً للغاية ”.



اختتم حديثه : “ لا أرى أي نقاط ضعف في فرنسا .. إذا اضطررت إلى اختيار الفريق الذي أراه بطلاً لكأس أمم أوروبا فسأقول فرنسا.. إنها مجموعة رائعة ويجب على الفرنسيين الفوز باليورو ، وإلا فيمكن اعتبار مشاركتهم فاشلة ”.

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