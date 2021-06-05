السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

فاعليات في الكرك تدعو للتمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام

مبادرة لصيانة منازل الأسر العفيفة في معان

فلسطين النيابية تدعو البرلمانات العربية والدولية لنصرة الفلسطينيين

افتتاح المبنى الجديد لمديرية زراعة مأدبا

مجلس النواب ينظر باستقالة العجارمة الإثنين

مدينة الحسين للشباب تحتفل بمئوية الدولة

دودين: خطّة لتطوير المنظومة الإعلاميّة

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الصناعيين في أبو علندا المعيقات التي تواجههم

مؤتة والمركز الثقافي التركي يبحثان التعاون المشترك

مركز الأميرة بسمة للتنمية يُطلق مبادرة لعيون القائد بالأغوار الشمالية

السبت، 05-06-2021 05:27 م

مورينيو يتوقع المنتخب الفائز بكأس أمم أوروبا

620215165145257686112


الوكيل الاخباري - أبدى جوزيه مورينيو رأيه في الفرق المشاركة في يورو 2020 ، ويعتقد المدرب البرتغالي أن هذا الوقت المناسب لمنتخب إنجلترا للتتويج ببطولة، ولكنه يعتقد أن فرنسا لديها كل الإمكانيات لتحقيق اللقب .

اضافة اعلان
 

كتب جوزيه مورينيو المدرب السابق لتوتنهام والحالي لفريق روما عل صحيفة رياضية في حديثه عن منتخبات كأس أمم أوروبا : “منتخب إنجلترا يضم حالياً جيلاً من اللاعبين الجيدين ”.

واصل: “ الفريق مذهل لكن سيكون من الصعب جداً على المدرب جاريث ساوثجيت إقناع الجميع باختياراته للبطولة، لأن لديه بالفعل الكثير من الخيارات إنجلترا والبرازيل هي أصعب مهمة لأي مدرب على مستوى المنتخبات ”.

مورينيو يرشح فرنسا للفوز باليورو .. 


وعن منتخب فرنسا قال : “يمكن لفرنسا أن تصنع فريقين باللاعبين الذين يمتلكونهم ، وحتى يمكنهم صناعة فريق ثالث لأن لديهم في الوقت الحالي عدد لا يصدق من اللاعبين الجيدين جداً وعندما تمتلك لاعباً مثل مبابي فمن الصعب جداً عدم الفوز ، وأنا أعتبره الأفضل بعد ميسي وكريستيانو”.

أضاف : “ ديشان يعرف ما يريد من هذه المجموعة، لقد فاز بكأس العالم وعندما يكون هناك انضباط ويتبع كل لاعب ما يريده المدرب فإن الفريق يصبح قوياً للغاية ”.

اختتم حديثه : “ لا أرى أي نقاط ضعف في فرنسا .. إذا اضطررت إلى اختيار الفريق الذي أراه بطلاً لكأس أمم أوروبا فسأقول فرنسا.. إنها مجموعة رائعة ويجب على الفرنسيين الفوز باليورو ، وإلا فيمكن اعتبار مشاركتهم فاشلة ”.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62021515341719946951

جوارديولا مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

620215171252237665785

سحب قرعة دوري الدرجة الثالثة

62021516750832285988

تنازلات كبيرة من كومان للبقاء في برشلونة

620215161444678609915

بوجبا يُبرز نقطة قوة فرنسا في يورو 2020

5202130162337933850693

منتخب النشامى يواجه فيتنام بطموحات الثأر ومصالحة الجماهير

5202130143534568723123

ليون يواجه باريس سان جيرمان في قمة حسم اللقب

أخبار متعلقة
620215161444678609915

بوجبا يُبرز نقطة قوة فرنسا في يورو 2020