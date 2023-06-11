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الأحد، 11-06-2023 04:15 م

مورينيو يرفض عرضًا لتدريب الأهلي السعودي

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الوكيل الإخباري -  قالت تقارير صحفية إيطالية إن "البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، رفض عرضًا رسميًّا للرحيل إلى الدوري السعودي وقيادة النادي الأهلي".

ووفقًا لما ذكره موقع "romapress" المختص بأخبار نادي روما الإيطالي، نقلًا عن صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن "مورينيو أكد التزامه بعقده ومسيرته مع نادي روما، وأنه لن ينتقل إلى الدوري السعودي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مورينيو تلقى اتصالًا بالفعل من وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي السعودي، إذ أصرَّ على تحديد موعد للقاء المدرب البرتغالي، ومن المتوقع أن يجتمع الطرفان في لندن هذا الأسبوع".

وتابع التقرير: "لكن من المقرر أن يرفض مورينيو العرض مجددًا، إذ تم الاتصال به سابقًا من قبل مسؤولي ناديي الاتحاد والنصر ولكنه رفض عروضهما أيضًا".

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو يعتزم البقاء مع روما على الأقل لمدة عام آخر.

ويتولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مهمة تدريب الأهلي السعودي في الوقت الحالي.

وقاد موسيماني الأهلي للفوز بدوري يلو (دوري الدرجة الأولى) والعودة لدوري المحترفين مجددًا.

أما مورينيو فيتولى تدريب روما منذ صيف 2021 وقاد الفريق في 110 مباريات، فاز في 55 وتعادل في 24 وخسر 31 مباراة.

وتُوج مورينيو مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وحصل على وصافة النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي بعد السخارة من إشبيلية.

ويملك صاحب الـ 60 عامًا مسيرة تدريبية قوية مع أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام قبل الاستقرار في روما.

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