مورينيو يشتبك مع نجم نابولي ويطالبه بالاحترام

الوكيل الإخباري - تصاعدت حالة من التوتر خلال مباراة روما ونابولي، التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأولمبيكو، في قمة لقاءات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.



ونجح روما في خطف فوز مثير بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت العديد من الحالات الجدلية.



وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 بعد انفعاله ضد خفيشا كفاراتسخيليا نجم نابولي على خط التماس.



وأضافت أن كفارا سقط على أرض الملعب بعد تدخل مع برايان كريستانتي لاعب خط وسط الجيالوروسي، وهو ما لم يعجب المدرب البرتغالي.



وشوهد مورينيو وهو يصرخ على كفاراتسخيليا قائلا: "كفى، كفى، احترام!"، في لقطة طالب فيها مدرب روما لاعب نابولي بعدم التحايل للحصول على أخطاء.



ووفقا للموقع استمر مورينيو في جداله مع خفيشا ووضع يديه حول وجه جناح نابولي وبدأ التحدث إليه.



وتابع أنه بعد فترة قليلة، أجرى مورينيو مناقشة مماثلة مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بعدما حاول الأخير الحصول على ركلة جزاء.

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