الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل مسعفو الدفاع المدني يجرون عملية ولادة طارئة داخل مركبة علقت في ازدحامات عمّان - فيديو

عباس: حماس وفرت لإسرائيل مزيدا من الذرائع لمهاجمة غزة

المياه تضبط اعتداءات جديدة في منطقة الطنيب

كتائب القسام: استهدفنا جرافة إسرائيلية شرق رفح

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 10 ملايين كيس "بولي بروبلين"

النفط يواصل ارتفاعه بعد بيانات أمريكية

الملك: الحرب على غزة وضعت جميع العهود والمواثيق الدولية على المحك

ملك البحرين يدعو لمؤتمر دولي للسلام والاعتراف بفلسطين

اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

بن سلمان: ندعو لمواصلة العمل لوقف عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة

الخميس، 16-05-2024 02:49 م

مورينيو يضع شرطا للتدريب في السعودية

520241681255345255048


الوكيل الإخباري - يرتبط اسم البرتغالي جوزيه مورينيو بقوة بالتدريب في الدوري السعودي لكرة القدم في ظل عدم توليه أي مهام تدريبية منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي في يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي القادسية، العائد حديثا لدوري المحترفين السعودي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مورينيو لقيادته خلال منافسات الموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، منفتح على فكرة التدريب في السعودية، لكنه اشترط أن يشاهد بنفسه مشروع الفريق الذي سيتولى تدريبه، ويطلع على جميع التفاصيل، ويرى ما إذا كان يناسبه مهنيا أم لا.

ولا يعد القادسية المملوك لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، النادي السعودي الوحيد الذي يتطلع لجذب مورينيو إلى دوري روشن، حيث سبق أن سعت إدارة الشباب للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي لكن المفاوضات لم تعرف أي تقدم.

وارتبط مورينيو (61 عاما) أيضا في الأسابيع الأخيرة بالعودة إلى أحد نادييه السابقين مانشستر يونايتد أو تشيلسي بسبب معاناة الفريقين هذا الموسم.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202416145020671696215

إيرادات باريس من أولمبياد 2024

5202416103529999042079

حقيقة انسحاب الجزائر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

520241692251676015945

في تطور مفاجئ.. فريق سعودي يقدم عرضا ضخما لضم مبابي

520241691125517006148

البرتغال تهدد مشاركة رونالدو في معسكر النصر

52024169122547509818

مفاجأة سعيدة لريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

52024168487162359647

صدمة لليفاندوفسكي بشأن الكرة الذهبية

أخبار متعلقة
5202414144644402334309

مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران نهاية الموسم

52024584939504996414

رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر

4202428145937582020595 (3)

رونالدو يعزز صدارة قائمة سلبية

420242214752902314785

تعديل منتظر لموعد ديربي مانشستر