موسم بوجبا ينتهي قبل أن يبدأ

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الاثنين، موقف الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفوز على كريمونيزي (2-0) أمس الأحد، ضمن منافسات الكالتشيو.



وتواجد بوجبا في التشكيل الأساسي ليوفنتوس، لأول مرة منذ عودته للفريق في الصيف الماضي، لكنه تعرض لإصابة جديدة بعد مرور 20 دقيقة فقط من المباراة، ليخرج باكيًا من الملعب.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن بوجبا عانى من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، ليصبح مهددًا بالغياب عن البيانكونيري في بقية منافسات الموسم الجاري.



وأضاف أن رغم عدم وجود تشخيص رسمي، حتى الآن، من قبل النادي، إلا أن موسم اللاعب الفرنسي قد انتهى، خاصةً أنه لا يتبقى سوى 3 جولات فقط على ختام الكالتشيو.



وأشار الموقع إلى أن فترة التعافي قد تتراوح بين 3 و4 أسابيع، ما يصعب إمكانية رؤية بوجبا مجددًا على أرض الملعب هذا الموسم.

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