موسم صفري؟ كوزمين يفقد بريقه مع الشارقة

الوكيل الإخباري - فقد المدرب أولاريو كوزمين، بريقه وعلت الأصوات المطالبة بإقالته من تدريب الشارقة الإماراتي، بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا 2023-2024.



وخسر الشارقة مساء الاثنين من مضيفه الفيصلي الأردني (1-2)، على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.



ويتحمل المدرب الروماني مسؤولية الخسارة، لا سيما أن الشارقة كان متقدما في الشوط الأول بهدف لفراس بن عربي في الدقيقة 24.





وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة مساء أمس، تعادل السد القطري مع ضيفه ناساف الأوزبكي (2-2)، ليتصدر الأخير ترتيب المجموعة بـ 11 نقطة، ويتأهل لثمن النهائي كممثل وحيد لهذه المجموعة.



وودع السد والشارقة بـ 8 نقاط، وجمع الفيصلي 6 نقاط في ذيل الجدول، علما بأنه شارك للمرة الأولى في دوري الأبطال.



ووجهت سهام النقد إلى كوزمين، ليس بسبب الخسارة فقط، لكن أيضا بسبب الأداء السيئ للفريق، ونتائجه المتواضعة مؤخرا في المسابقات كافة.



ويحتل الشارقة حاليا المركز السادس بـ 16 نقطة، في دوري "أدنوك" الإماراتي للمحترفين، بفارق 9 نقاط خلف الوصل المتصدر.



وللشارقة مباراة مؤجلة أمام ضيفه شباب الأهلي، من الجولة التاسعة، ستقام في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



كما فشل الشارقة في حملة الدفاع عن لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، إذ خسر في الدور ربع النهائي أمام اتحاد كلباء (4-5)، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وكان الشارقة تأهل إلى هذا الدور مباشرة لكونه بطل المسابقة في الموسم الماضي.



وتبرز المطالبات حاليا بإقالة كوزمين لإنقاذ ما تبقي من الموسم الجاري، مع بقاء 4 مواجهات مهمة أمام حتا وخورفكان وشباب الأهلي وعجمان، في الدوري قبل توقفه بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الإماراتي في كأس آسيا.



كما تنتظر الشارقة أمام شباب الأهلي، مهمة الدفاع عن لقب كأس السوبر للمحترفين يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى جانب الدفاع كذلك عن كأس رئيس الإمارات.



ويدفع هاجس "الموسم الصفري" جماهير الشارقة للغضب، والمطالبة برحيل المدرب الذي يملك مسيرة مميزة مع كل الأندية التي قادها، خاصة العين وشباب الأهلي الإماراتيين.



مسيرة ألقاب



وسبق أن قاد كوزمين ستيوا بوخارست إلى الفوز بالدوري الروماني 2005-2006، وكأس رومانيا 2006.



كما حصد مع الهلال لقب الدوري السعودي 2007-2008، وكأس ولي العهد مرتين 2007-2008 و2008-2009.



وقاد السد إلى الفوز بكأس نجوم قطر عام 2010، والعين للفوز بالدوري الإماراتي موسمي 2011-2012 و2012-2013، وكأس السوبر 2012.



ومع شباب الأهلي توج بالدوري الإماراتي موسمي 2013-2014 و2015-2016.



وفاز أيضا مع شباب الأهلي بكأس المحترفين 2013-2014 و2016-2017، وكأس السوبر أعوام 2013 و2014 و2016، وفاز مع جوانزو سونينج بالدوري الصيني عام 2020.



وفاز مع الشارقة بكأس رئيس الإمارات موسما 2021-2022 و2022-2023، وكأس السوبر 2022، وكأس المحترفين موسم 2022-2023.



ولعب مع الشارقة 18 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس وأبطال آسيا، ففاز في 8 وتعادل في 4، وخسر 6 مباريات.



ولم يعرف الشارقة طعم الفوز في آخر 6 مباريات في المسابقات الثلاث: خسر من الفيصلي (1-2)، ومن السد (0-2)، وتعادل مع البطائح (3-3)، وخسر من اتحاد كلباء (1-2)، وتعادل مع كل من ناساف والجزيرة (1-1).

اضافة اعلان

ملاعب