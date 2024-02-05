موسى التعمري يحدد المتسبب بإصابته ويتوعده بالرد

الوكيل الإخباري - كشف موسى التعمري نجم منتخبنا الوطني ونادي مونبيليه الفرنسي، عن المتسبب بإصابته بعد فوز النشامى 1-0 على طاجيكستان، في دور الـ 8 من بطولة كأس آسيا 2023، والتأهل التاريخي إلى نصف النهائي.



وقال موسى التعمري في تصريحات صحافية إنه تعرض للإصابة بعد المباراة، وتحديدًا خلال الاحتفال مع الجماهير بالتأهل التاريخي.



وأوضح أن زميله بالمنتخب إحسان حداد هو من تسبب له بالإصابة، وتوعده -مازحًا- بأن يقتص منه في المباراة النهائية.



وتمنى التعمري أن تشهد المباراة النهائية مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين الأردني والقطري، موضحًا أنه يأمل أن تكون البطولة عربية من نصيب النشامى أو العنابي.



وقدم موسى التعمري مستويات مميزة في بطولة كأس آسيا الحالية، فقد أرهقت تحركاته السريعة دفاعات الخصوم، كما تمكن من إحراز هدفين، وأسهم أيضًا بـ3 تمريرات حاسمة في مشوار النشامى حتى الآن.

اضافة اعلان

ملاعب