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السبت، 25-02-2023 03:18 م

موسى التعمري يقترب من النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - أشارت تقارير صحافية إلى أن نادي النصر السعودي وجد ضالته في البحث عن بديل للمصاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكشفت مواقع رياضية أن نادي النصر بدأ بالتفكير جدياً، في التعاقد مع نجم منتخبنا الوطني والمحترف في فريق لوفين البلجيكي موسى التعمري، في حال موافقة ناديه، على فسخ عقده بالتراضي.

ولايحق لأي فريق الآن تسجيل أو قيد لاعب جديد بعد إغلاق "الميركاتو" الشتوي الماضي، إلا إذا كان لاعباً حر (بدون عقد).

وأضافت المواقع: "تتيح التعليمات لفريق النصر التعاقد مع محترف بديل، في حال تعرض أحد محترفيه الأجانب لإصابة تنهي موسمه الكروي، وهو ما حصل مع مارتينيز الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي".

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب بها اللاعب (29 عاماً) بقطع في الرباط الصليبي، إذ سبق وأن تعرض لذلك في مارس (آذار) 2021، وغاب عن الفريق لمدة 257 يوماً.

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