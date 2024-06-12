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الأربعاء، 12-06-2024 10:58 ص

موسى التعمري يوضح موقفه من الاحتراف في الدوري السعودي

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الوكيل الاخباري- ملاعب -فتح موسى التعمري، نجم مونبلييه الفرنسي، الباب أمام الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.اضافة اعلان


وشارك التعمري مع المنتخب الأردني في الفوز على نظيره السعودي بعقر داره بالرياض بنتيجة (2-1) الثلاثاء.

وعقب المباراة، ثمّن التعمري، في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية، تحية الجماهير السعودية له.

وبسؤاله عن إمكانية اللعب لأحد الأندية السعودية الموسم المقبل، رد التعمري بقوله "ولما لا؟، أتمنى ذلك إن شاء الله".

وجاءت المباراة ضمن الجولة الأخيرة من الدور الثاني بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتمكن المنتخب الأردني من خطف صدارة المجموعة السابعة، لكن الأخضر السعودي كان قد ضمن هو الآخر تأهله إلى الدور النهائي في وقت سابق.

ولعب التعمري دورًا رئيسيًا في إنجاز المنتخب الأردني بالتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا 2023، قبل الخسارة على يد منتخب قطر، صاحب الأرض (3-1).

وشارك التعمري في 27 مباراة مع مونبلييه الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 4 أخرى.

ويرتبط النجم الأردني مع فريقه الفرنسي بعقد حتى يونيو/ حزيران 2026.

 




 

 


 

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