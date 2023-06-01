موسيماني يرد على عرض الزمالك المصري

الوكيل الإخباري-

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كشف مدرب نادي الأهلي السعودي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تلقيه عرضا لتدريب الزمالك المصري بداية من الموسم المقبل.وقال موسيماني في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس"، إنه تلقى عرضا رسميا من الزمالك، ولكنه اعتذر عن قبوله.وشرح موسيماني سبب رفضه للعرض قائلا: "هذا التوقيت ليس مناسبا لقبول العرض".وأوضح مدرب الأهلي المصري السابق: "الزمالك يمر بفترة عدم استقرار ولا توجد بوادر أو ملامح لاستقرار مالي أو إداري، ومن الصعب تدريبه حاليا".وفيما يتعلق بتجربته السابقة مع الأهلي المصري غريم الزمالك، قال موسيماني: "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري، لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك".ولدى موسيماني في عقده مع فريقه الحالي الأهلي السعودي، بند ينص بأن يتم تجديد عقده لمدة موسم آخر، حال التتويج أو الصعود لدوري "روشن" السعودي وهو الشرط الذي حققه المدرب الجنوب إفريقي، حيث قاد فريق أهلي جدة للتتويج ببطولة دوري الدرجة الأولى السعودي هذا الموسم والصعود للمشاركة في دوري الأضواء بداية من الموسم المقبل.