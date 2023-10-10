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الثلاثاء، 10-10-2023 04:13 م

موسيماني ينتقد الأهلي المصري

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الوكيل الإخباري -  انتقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للوحدة الإماراتي، ناديه السابق الأهلي المصري بعد أكثر من عام على الرحيل عنه.

وكان بيتسو موسيماني تولى تدريب الأهلي خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وتُوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، بجانب لقب كأس مصر، وميدالتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.

وقبل انطلاق موسم 2022-2023، أعلن الأهلي إقالة بيتسو موسيماني من تدريب المارد الأحمر بعد خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 ضد الوداد المغربي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي السعودي ومنه إلى الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين.

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وفي مقابلة أجراها مع قناة "أبوظبي الرياضية"، انتقد موسيماني إدارة الأهلي بسبب ما وصفه بـ"عدم صبرها" على المدربين، في الوقت الذي خسر فيه المدرب الجنوب أفريقي لقب الدوري المصري في موسمين متتالين مع الفريق لصالح الغريم التقليدي الزمالك.

وقال موسيماني: "انتقلت إلى فريق كبير بعد صن داونز، الأهلي المصري كان يحقق بطولات في الدوري والكأس ولكن لم يفز بدوري أبطال أفريقيا لمدة 6 سنوات، وبعدها حصلنا على العديد من الميداليات على الصعيد الدولي".

وأضاف: "في الأهلي لم يكن هناك صبر، وعلمت أن المدرب الوحيد الذي بقى طويلاً هناك كان مانويل جوزيه، وأنا كنت صاحب ثاني أطول فترة رغم أنها كانت لموسمين فقط".

وشدد موسيماني: "الأهلي ليس لديه تاريخ بالحفاظ على المدربين لمدد طويلة، لأنه لا يوجد صبر أبدا".

وأكمل: "انظروا إلى بيب غوارديولا وكيف حقق دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، لقد احتاج إلى 5 سنوات، لا أقول أنني أحتاج إلى 5 سنوات للفوز بالدوري، مسيرتي ليست كذلك، حيث احتجت إلى وقت قصير مع الأندية لحصد الألقاب".

وأنهى قائلا: "إن أردت بناء مشروع ناجح حتى في مجال الأعمال، مثل مطعم أو شيء ما، لا تستطيع أن تتوقع أنك إن افتتحت مطعما اليوم فسترى كل طاولات المطعم ممتلئة بالناس منذ يوم الأحد، لا أحد يعرف مطعمك، عليك أن تنتظر، لذا لماذا في كرة القدم العربية لا تصبرون؟".

 

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