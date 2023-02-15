موعد إعلان الفائز بتنظيم كأس العالم 2030

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يتم اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2030 في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، بحسب ما أعلن الفيفا.



وأكد المجلس الحاكم في الفيفا الجدول الزمني لتقديم العطاءات والتصويت المقرر إجراؤه في الربع الثالث من العام المقبل من قبل نحو 200 اتحاد عضو، استهدف الفيفا منذ فترة طويلة قراراً في عام 2024 للبطولة المقرر حالياً أن تضم 48 فريقاً.



وقال مجلس إدارة كرة القدم إن اجتماعاً انتخابياً منفصلاً سيعقد في وقت سابق من عام 2024 لاختيار مضيفة لكأس العالم للسيدات 2027.



وتم تأكيد دخول الدول المضيفة لكأس العالم للرجال في 2026 - الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وستكون النسخة الأولى التي يتم توسيعها من البطولة التي تضم 32 فريقاً والتي تم تقديمها في عام 1998.



وفي سباق الاستضافة 2030، كانت العروض المشاركة من أميركا الجنوبية وأوروبا هي المفضلة والمتوقعة.



وتعد أوروغواي، الدولة المضيفة لكأس العالم عام 1930، جزءاً من عرض الذكرى المئوية للأرجنتين وتشيلي وباراغواي.



وانضمت إسبانيا والبرتغال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في ترشيحهما الأوروبي الطويل من قبل أوكرانيا.



والتزم المغرب بالمشاركة في مسابقة 2030 منذ أكثر من أربع سنوات على الفور بعد خسارته التصويت في بطولة 2026 أمام أميركا الشمالية.



في مونديال قطر في ديسمبر (كانون الأول)، كان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع لا يزال منفتحاً على إحياء فكرة قديمة عن انضمام المغرب إلى جارتيه القريبتين إسبانيا والبرتغال في محاولة عابرة للقارات.

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