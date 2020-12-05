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السبت، 05-12-2020 03:19 م

موعد اقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

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الوكيل الإخباري _ يستعد ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان خوض مساء يوم غدا الأحد، خوض مواجهة إشبيلية الصعبة، على رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة الـ 12 من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

ويعيش ريال مدريد حاليا فترة صعبة للغاية مع مدربه زيدان، بعد الخسارة القاسية يوم الثلاثاء الماضي، أمام شاختار الأوكراني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بالمباراة المقبلة، أمام جلادباخ الألماني، يوم الأربعاء المقبل لتفادي الخروج المبكر من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكشفت "ABC" الشهيرة، أن زيدان منصبه رغم دعم بيريز له في الساعات الماضية، بات مهددا، حال تلقي الفريق خسارة جديدة أمام إشبيلية يوم الأحد.


وأوضحت أن زيدان أخبر اللاعبين أنه عليهم بذل كل مافي وسعهم ضد إشبيلية، وعدم التفكير في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأشارت إلى أن زيدان أصبح مدرك بأنه سيكون بشكل رسمي خارج أسوار ريال مدريد، حال تلقي هزيمة جديدة أمام إشبيلية، حيث أن الفريق لن يستطيع تحمل ثلاثة هزائم متتالية.

ويتولى تدريب إشبيلية المدرب جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد، والذي تمت إقالته من تدريب الفريق الملكي قبل عامين بسبب الخسارة أمام برشلونة بخماسية.

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المصدر : ملاعب



 




 

 


 

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