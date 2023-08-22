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الثلاثاء، 22-08-2023 04:02 م

موعد الكشف الطبي لنجم بايرن في إنتر ميلان

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الوكيل الإخباري -  اقترب أحد أبرز اللاعبين في صفوف بايرن ميونخ من الانتقال إلى إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، سيسافر بنجامين بافارد، مدافع بايرن، إلى ميلانو خلال الـ24 ساعة المقبلة؛ لإجراء الكشف الطبي في إنتر ميلان.

وفي نفس السياق، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "وافق إنتر على جميع تفاصيل انتقال بافارد مع بايرن ميونخ منذ الأمس، ويأمل الآن في وصول الضوء الأخضر للصفقة، اليوم".


واختتم: "إنتر مستعد لحجز الكشف الطبي لبافارد في ميلانو يوم الأربعاء، أو الخميس".

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 32 مليون يورو (30 رسوم ثابتة إضافة لمليوني يورو إضافات).

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