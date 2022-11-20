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الأحد، 20-11-2022 12:57 م

موعد المباراة الافتتاحية لمونديال قطر

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الوكيل الإخباري - يستضيف ملعب البيت بمدينة الخور القطرية، اليوم الأحد، المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، والتي ستجمع بين مستضيف البطولة منتخب قطر ونظيره الإكوادوري.

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وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الاردن .

وتشارك قطر في كأس العالم 2022 بحكم استضافتها النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.


ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وأفضل لاعب إفريقي.

 

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