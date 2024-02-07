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الأربعاء، 07-02-2024 03:05 م

موعد المباراة.. هل تفعلها قطر وتحول نهائي كأس آسيا لمواجهة عربية؟

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الوكيل الإخباري -  تتجه الأنظار الليلة إلى استاد الثمامة لمتابعة لقاء منتخب قطر بنظيره الإيراني، ضمن ختام مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء 7 فبراير في تمام السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وموسكو، والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب الإيراني للمربع الذهبي بفوزه على نظيره الياباني بهدفين لواحد ويطمح للظفر باللقب الرابع، والعودة إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ عام 1976 ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام العنابي الساعي للحفاظ على لقبه أمام جماهيره، عندما توج بطل نسخة عام 2019، بعد فوزه على أوزبكستان بضربات الترجيح (3-2).

وكان منتخب قطر (صاحب الأرض) نجح في حسم صعوده للمربع الذهبي في النسخة الحالية بعدما تمكن من التغلب على نظيره أوزبكستان بنتيجة 3-2 بفضل ركلات الترجيح.
 
ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة اليوم بين المنتخب القطري والإيراني نظيره منتخب الأردن في المشهد الختامي للبطولة السبت القادم 10 فبراير.

وتنقل المباراة تليفزيونيا على شبكة beIN SPORTS القطرية، من خلال قناة beIN Sports AFC HD 1، بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC السعودية التي ستنقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD، كما ستنقل أيضا شبكة قنوات الكأس القطرية.

تشكيل قطر المتوقع:

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: لوكاس مينديز - المهدي علي - طارق سلمان

خط الوسط: محمد وعد - حسن الهيدوس - أحمد فتحي - جاسم جابر - بيدرو ميغيل

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي.

تشكيل إيران المتوقع:

حراسة المرمي: علي رضا بيرانفاند

خط الدفاع: ميلاد محمدي - شجاع خليل زادة - حسين كنعاني - رامين رضائيان

خط الوسط: سعيد عزت اللهي - أوميد إبراهيم - محمد محبي - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش

خط الجوم: مهدي طارمي.

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