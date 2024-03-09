الوكيل الإخباري- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن الموعد المحتمل لتقديم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، كصفقة جديدة في صفوف ريال مدريد.

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وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وأبلغ اللاعب إدارة ناديه الفرنسي بأنه سيرحل مجانا في نهاية الموسم، وذكرت العديد من التقارير بأنه سيوقع مع ريال مدريد.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سيعلن ريال مدريد عن ضم مبابي بشكل رسمي عقب انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



وأشارت إلى أن موعد تقديم مبابي في ريال مدريد، سيكون فرصة للاحتفال بالبرنابيو الجديد، الذي يتم التخطيط له بشكل مذهل في مكاتب الميرنجي.



وكشفت أن إدارة ريال مدريد تضع احتمالين لموعد تقديم مبابي في ريال مدريد، يعتمد الأول على عدم وصول الميرنجي أو باريس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام يوم 1 حزيران/يونيو المقبل في ويمبلي.



وفي هذه الحالة سيقدم ريال مدريد مبابي خلال الأسبوع الذي سيشهد إقامة النهائي (27 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيو)، لا سيما أن الدوري الفرنسي سينتهي يوم 18 أيار/مايو.

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