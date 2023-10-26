موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023

الوكيل الإخباري - تستضيف العاصمة الفرنسية باريس الحفل المرتقب لجائزة الكرة الذهبية 2023، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.



ولا يقتصر الحفل على جائزة الأفضل، بل يشهد أيضًا جوائز أخرى لأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة كرة قدم.



ليونيل ميسي هو الأكثر تتويجًا بـ"البالون دور" على مر التاريخ بـ7 كرات سابقة، ويبدو أن الكرة الثامنة في الطريق باعتباره الأوفر حظًا للظفر بجائزة 2023.



وسيشهد الحفل تواجدًا عربيًا ممثلا في الثنائي المصري محمد صلاح والمغربي ياسين بونو، في حين يغيب كريستيانو رونالدو حتى عن قائمة أفضل 30 لاعبا.



يُقام حفل الكرة الذهبية 2023 يوم الإثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

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