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الأربعاء، 05-06-2024 03:20 م

موعد طرح ريال مدريد قمصان مبابي للبيع

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "آس" عن التوقيت الذي اختاره نادي ريال مدريد من أجل طرح القمصان الخاصة بنجم الفريق الجديد، الفرنسي كيليان مبابي، للبيع للجمهور في المراكز التجارية الخاصة بالنادي.

وقالت صحيفة "آس"، إن "نادي ريال مدريد يعتزم البدء في بيع قميص مبابي ابتداءً من الأربعاء المقبل، كما تنوي علامة الملابس التي يرتديها مدريد، أديداس، تقديم القميص الذي سيرتديه الفريق في الموسم المقبل يوم الجمعة، حيث سيتم بيع آلاف القمصان باسم اللاعب الفرنسي حول العالم بسعر 117 يورو لكل منها".

وأضاف التقرير: "يعد الرقم على القميص أمرًا أساسيًا في التسويق للاعب، وسيتخذ مبابي الرقم 9 في مدريد الذي أصبح شاغرًا بعد رحيل كريم بنزيما، وسيلعب الموسم المقبل بهذا الرقم، لكن من المتوقع أن يحصل على الرقم 10 الذي لا يزال يحتفظ به مودريتش في الموسم التالي".

وأعلن ريال مدريد، يوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان لينتهي الجدل حول صفقة طال انتظارها لسنوات ويظفر بطل دوري أبطال أوروبا بأحدث نجومه العالميين.

وقال الفريق الذي عزز رقمه القياسي بالفوز باللقب الأوروبي للمرة الـ15، عبر موقعه على الإنترنت "توصل ريال مدريد وكيليان مبابي لاتفاق يقضي بأن يصبح لاعبًا في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة".

وبمجرد إعلان ريال مدريد عن الانتقال، نشر مبابي صورًا له وهو صغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها مرتديًا ملابس رياضية تحمل شعار ريال مدريد ويصافح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي الإسباني.

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وغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية. كما إنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفًا.

 

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