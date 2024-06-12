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الأربعاء، 12-06-2024 11:20 ص

موعد قرعة المرحلة الحاسمة للتأهل لكأس العالم

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الوكيل الاخباري- انتهت بشكل رسمي منافسات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأسفرت التصفيات المشتركة عن تأهل 18 منتخب بشكل رسمي إلى كأس آسيا 2027 وأيضًا للمرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2026.
 
وأعلن أمس موعد القرعة للمرحلة الحاسمة للتصفيات المونديالية عن قارة آسيا والتي ستقام يوم 27 حزيران الجاري وستنطلق مباريات المرحلة الحاسمة للتصفيات المونديالية في شهر أيلول المقبل.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للمرحلة الحاسمة إلى 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

ولن تكون المرحلة الحاسمة هي الأخيرة في مشوار التصفيات فسيتم إقامة مرحلة رابعة وأخيرة بين صاحبي المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث.

وسيتم تقسيم المنتخبات الست إلى مجموعتين، ويصعد صاحبا الصدارة للمونديال مباشرة بينما تقام مباراة أخيرة بين صاحبي الوصافة بالمجموعتين ليتأهل الفائز منهما للملحق العالمي.

وجاءت المنتخبات المتأهلة للمرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم على النحو التالي:

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قطر (متصدر المجموعة الأولى)
الكويت (وصيف المجموعة الأولى)
اليابان (متصدر المجموعة الثانية)
كوريا الشمالية (وصيف المجموعة الثانية)
كوريا الجنوبية (متصدر المجموعة الثالثة)
الصين (وصيف المجموعة الثالثة)
عمان (متصدر المجموعة الرابعة)
قيرغيزستان (وصيف المجموعة الرابعة)
إيران (متصدر المجموعة الخامسة)
أوزبكستان (وصيف المجموعة الخامسة)
العراق (متصدر المجموعة السادسة)
إندونسيا (وصيف المجموعة السادسة)
الأردن (متصدر المجموعة السابعة)
السعودية (وصيف المجموعة السابعة)
الإمارات (متصدر المجموعة الثامنة)
البحرين (وصيف المجموعة الثامنة)
أستراليا (متصدر المجموعة التاسعة)
فلسطين (وصيف المجموعة التاسعة)

 




 

 


 

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