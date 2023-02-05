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الأحد، 05-02-2023 03:08 م

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

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الوكيل الإخباري -  للمرة الثالثة على التوالي، نجح الأهلي في بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني من نسخة 2023 بهدف محمد مجدي "أفشة".

الأهلي احتل المركز الثالث في آخر نسختين، ورغم الأحلام الكبيرة للمارد الأحمر، إلا أنه يصطدم ببطل أوروبا ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية المُقام في الأراضي المغربية.

وتقام مباراة الأهلي وريال مدريد الأربعاء الموافق 8 شباط 2023، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط عاصمة المغرب وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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