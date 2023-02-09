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الخميس، 09-02-2023 12:04 م

موعد مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

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الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية بعدما حسم الناديين التأهل رسمياً الى النهائي عقب عبور محطة نصف النهائي من بوابة فلامنجو والأهلي على التوالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد ريال مدريد في العاشرة من مساء السبت القادم على ملعب "المجمع الرياضي مولاي عبد الله" في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يحصل الفائز خلال مباراة الهلال ضد ريال مدريد على 5 ملايين دولار بينما سيحصد الوصيف على 4 ملايين.

وبات نادي الهلال ثالث نادي عربي يتأهل الى نهائي كأس العالم للأندية خلف الرجاء المغربي والعين الإماراتي، وأول فريق سعودي يصل الى تلك المرحلة ويضمن ميدالية.

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