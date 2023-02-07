الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يرسل أول طائرة إغاثة وفريق إنقاذ لسوريا وتركيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 300 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

الملك وولي العهد يزوران ضريح الملك الحسين - صور

تحذيرات من مركز الأزمات للمواطنين خلال الحالة الجوية السائدة

الأردنية تطلق موقع إلكتروني جديد لتقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج الموازي والدبلوم

بورصة إسطنبول تهبط 6% وسط مخاوف من تداعيات الزلزال

رقم مليوني غير مسبوق لعدد المتضررين من الزلزال

اليونان سجلت هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر

ولي العهد مستذكراً الملك الحسين: ما غاب عنّا محيّاك سيّدي

التعليم العالي: 2105 عدد الطلبات التي تم تقديمها حتى الان للقبول الموحد

الثلاثاء، 07-02-2023 03:22 م

موعد مباراة الهلال وفلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية

2202371517290581365


الوكيل الإخباري - يواجه فريق الهلال السعودي نظيره فلامنغو البرازيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب طنجة الدولي بالمغرب، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن و السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وستكون مواجهة فلامنغو ثأرية بالنسبة للهلال الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العالمية، بعد أن أقصاه الفريق البرازيلي من الدور نصف النهائي من بطولة 2019 التي أقيمت في قطر.

وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للنسخة الحالية عقب فوزه في ربع النهائي على نادي الوداد المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما فلامنغو فقد تأهل إلى نصف النهائي مباشرة دون أن يلعب مباراة الدور ربع النهائي.

وسيلعب الفائز من مباراة اليوم، في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا الأربعاء بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202371235880513836

هدية الريال تبشر برشلونة بلقب الدوري الإسباني

220237112336731392774

أسطورة ريال مدريد يرفض عرضا جديدا من البريميرليج

220237103723623775361

باريس يزاحم برشلونة على نجم مانشستر سيتي

220237103428879227010

بنزيما يقتنص جائزة جديدة في إسبانيا

22023710944260391156

العثور على نجم تشيلسي السابق تحت الأنقاض في تركيا

22023710335831413745

أحلام الأهلي تتحدى كبرياء ريال مدريد في المونديال

أخبار متعلقة
22023710335831413745

أحلام الأهلي تتحدى كبرياء ريال مدريد في المونديال

1202318103747475485582

الهلال السعودي يحسم مستقبل رامون دياز

1202312154117401882620

مفاجأة.. الهلال يجهز عرضا ضخما لضم ميسي قبل كأس العالم للأندية

120231011190293933128

انتهاء موسم نجم الهلال السعودي

1202310113650161479439

أنس جابر تحافظ على مركزها في التصنيف العالمي

120231011211338812467

مفاجأة.. الريال يخطط لإقالة أنشيلوتي وإعادة زيدان