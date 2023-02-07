موعد مباراة الهلال وفلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية

الوكيل الإخباري - يواجه فريق الهلال السعودي نظيره فلامنغو البرازيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب طنجة الدولي بالمغرب، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الاردن و السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.



وستكون مواجهة فلامنغو ثأرية بالنسبة للهلال الذي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة العالمية، بعد أن أقصاه الفريق البرازيلي من الدور نصف النهائي من بطولة 2019 التي أقيمت في قطر.



وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للنسخة الحالية عقب فوزه في ربع النهائي على نادي الوداد المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل الإيجابي 1-1.



أما فلامنغو فقد تأهل إلى نصف النهائي مباشرة دون أن يلعب مباراة الدور ربع النهائي.



وسيلعب الفائز من مباراة اليوم، في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا الأربعاء بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

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