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الأحد، 02-06-2024 03:04 م

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

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الوكيل الإخباري -  حُسمت هوية الفريقين المشاركين في مباراة كأس السوبر الأوروبي لعام 2024، بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت.

واستضاف ملعب "ويمبلي" مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2023/24، بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

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وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

وسيواجه ريال مدريد نظيره فريق أتالانتا في مباراة السوبر الأوروبي، حيث فاز النادي الإيطالي ببطولة الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني.

تنطلق المباراة يوم الأربعاء 14 آب 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وستُقام تلك المباراة على "الملعب الوطني" في وارسو في بولندا.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو الفائز بالنسخة الماضية من كأس السوبر الأوروبي، بعدما توج بها على حساب إشبيلية.

 

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