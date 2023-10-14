السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده لرئيس رومانيا

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

حماس تصيب طائرة حربية تابعة للجيش الاسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع

طائرة أردنية تحط في العريش لاجلاء أردنيين عبر معبر رفح

نداء عاجل من حماس للدول العربية والإسلامية والمنظمات

الأونروا: سكان غزة سيموتون من الجفاف بسبب قطع المياه

قصف الاحتلال دمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة في غزة

الملك يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

عاجل

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

السبت، 14-10-2023 04:30 م

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقنوات الناقلة

1020231416915878240212


الوكيل الإخباري -  يتأهب عشاق كرة القدم في إفريقيا لمتابعة واحدة من أقوى المواجهات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالي، والتي تجمع المنتخب المصري بنظيره المنتخب الجزائري، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

ويستعد منتخب مصر ونظيره الجزائري لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

في فترة التوقف الدولي الحالية، خاض منتخب مصر مواجهة قوية أمام زامبيا يوم الخميس الماضي، وتفوق عليه بهدف دون رد بتوقيع حمدي فتحي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

كما تفوق منتخب الجزائر وديا على الرأس الأخضر بخمسة أهداف مقابل هدف، في ليلة شهدت تألق حسام عوار الذي أحرز ثنائية، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف من توقيع محمد الأمين عمورة ورامز زروقي وإسلام سليماني.

موعد مباراة مصر والجزائر
وتلتقون مع مباراة مصر والجزائر الودية مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر.

وتنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر
وتشاهدون مباراة مصر والجزائر عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202314163136999334340

فرصة ثمينة أمام تيسودالي لكسب ثقة الركراكي

10202314162826746604221

رئيس الاتحاد الإيطالي يفكر في الاستقالة بعد فضيحة المراهنات

10202314154614574093732

المنتخب القطري يواجه إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية

1020231413545550738533

4 منتخبات تحجز مقاعدها في نهائيات يورو 2024

10202314122958123995838

ألمانيا تواجه أمريكا ودياً

10202314114939941248341

الإسماعيلي يفاوض حارسه للتجديد

أخبار متعلقة
9202325163347933399374

عقوبات صارمة ضد الفيصلي والوحدات

9202325114045510819249

انطلاق دور الـ32 من بطولة كأس الأردن

9202325112049852702744

المنتخب الوطني النسوي يبدأ تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ

2

بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

920232313515331027368

500 مليون متابع لريال مدريد على شبكات التواصل

9202323125230278027772

الاتحاد: خلوة اليوم تركز على المنتخبات وتمكين الأندية