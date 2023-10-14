موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يتأهب عشاق كرة القدم في إفريقيا لمتابعة واحدة من أقوى المواجهات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالي، والتي تجمع المنتخب المصري بنظيره المنتخب الجزائري، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.



ويستعد منتخب مصر ونظيره الجزائري لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



في فترة التوقف الدولي الحالية، خاض منتخب مصر مواجهة قوية أمام زامبيا يوم الخميس الماضي، وتفوق عليه بهدف دون رد بتوقيع حمدي فتحي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



كما تفوق منتخب الجزائر وديا على الرأس الأخضر بخمسة أهداف مقابل هدف، في ليلة شهدت تألق حسام عوار الذي أحرز ثنائية، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف من توقيع محمد الأمين عمورة ورامز زروقي وإسلام سليماني.



موعد مباراة مصر والجزائر

وتلتقون مع مباراة مصر والجزائر الودية مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر.



وتنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتشاهدون مباراة مصر والجزائر عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

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